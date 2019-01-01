موعد مباراة البرازيل القادمة ضد بيرو، في نهائي كوبا أمريكا 2019

تعرف على موعد مباراة منتخب البرازيل القادمة ضد منتخب بيرو في نهائي كوبا أمريكا 2019، على ملعب ماراكانا

محمد مصطفي

يستضيف استاد ماراكانا مباراة قوية تجمع بين منتخب البرازيل ومنتخب بيرو، وذلك في نهائي كوبا أمريكا 2019، وستقام المباراة يوم الأحد القادم 7 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 4 ذو القعدة 1440 هجرياً.

وصل منتخب راقصي السامبا إلى نهائي الكوبا أمريكا بعد فوز صعب على المنتخب الأرجنتيني بهدفين دون رد فى نصف النهائي، حيث نجح المنتخب البرازيلي فى التأهل إلى الدور ربع النهائى عن المجموعة الأولى رفقة فنزويلا وبيرو، بعد أن حصد 7 نقاط خلال مشواره فى دور المجموعات، جمعوهم من انتصار أمام منتخب بوليفيا بثلاث أهداف دون رد في الجولة الأولى، ثم تعادل في الجولة الثانية أمام فنزويلا بدون أهداف، وحقق الفوز على حساب منتخب بيرو في آخر جولات دور المجموعات بخماسية نظيفة.

تأهل منتخب بيرو إلى نهائي كوبا أمريكا بعد تحقيق الانتصار على حساب نظيره المنتخب التشيلي بثلاث أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أرينا دو جريميو، حيث نجح المنتخب البيروفى فى التأهل إلى ربع نهائى البطولة كأفضل ثالث بعد خساراة منتخب باراجواى أمام المنتخب الكولومبى وفوز المنتخب الأرجنتينى على قطر، واستطاع ان يجمع 4 نقاط بالمجموعة الأولى التى يتصدرها البرازيل بواقع 7 نقاط ثم فنزويلا صاحبة الـ 5 نقاط.

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موعد مباراة البرازيل ضد بيرو والقنوات الناقلة

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