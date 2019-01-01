موعد مباراة البرازيل ضد الأرجنتين، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة البرازيل القادمة ضد الأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يستضيف استاد مينيراو مباراة قوية تجمع بين منتخب البرازيل ومنتخب الأرجنتين، وذلك في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019، وستقام المباراة يوم الأربعاء القادم 3 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 30 شوال 1440 هجرياً.

وصل منتخب راقصي السامبا إلى نصف النهائي بعد أن تغلب على منتخب باراجواي بركلات الترجيح بنتيجة (3-4)، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بتعادل سلبي، وتخطى أصحاب الأرض دور المجموعات بعد تصدرهم للمجموعة الأولي برصيد سبع نقاط، جمعوهم من انتصار أمام منتخب بوليفيا بثلاث أهداف دون رد في الجولة الأولى، ثم تعادل في الجولة الثانية أمام فنزويلا بدون أهداف، وحقق الفوز على حساب منتخب بيرو في آخر جولات دور المجموعات بخماسية نظيفة.

تأهل منتخب الأرجنتين إلى نصف نهائي كوبا أمريكا بعد تحقيق الانتصار على حساب منتخب فنزويلا بهدفين دون رد في ربع النهائي، ونجح راقصي التانجو في حصد أربع نقاط من خلال مشوارهم في دور المجموعات، من هزيمة أمام المنتخب الكولومبي بهدفين دون رد في الجولة الأولى، ثم تعادل في الجولة الثانية أمام باراجواي بهدف لمثله، وفوز على حساب منتخب قطر في آخر جولات دور المجموعات بهدفين نظيفيين.

كوبا أمريكا| الأرجنتين إلى نصف النهائي الناري ضد البرازيل

موعد مباراة البرازيل ضد الأرجنتين والقنوات الناقلة

ميسي: لم أقدم مستوى جيد في كوبا أمريكا ومواجهة البرازيل صعبة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة البرازيل -الأرجنتين مينيراو الأربعاء 3 يوليو 2019،

30 شوال 1440،

2:30 بتوقيت مصر، 3:30 بتوقيت السعودية لم يتحدد بعد beIN SPORTS Max HD 3

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل المركز قائمة منتخب البرازيل حراسة المرمى أليسون بيكر، إيدرسون مورايس، كاسيو راموس. الدفاع تياجو سيلفا، ميراندا، ​إيدير ميليتاو​، فيليبي لويس، داني ألفيش، ماركينيوس، أليكس ساندرو، فاجنر ليموس. الوسط كاسيميرو، آرتور ميلو، فيليبي كوتينيو، ألان، فرناندينيو، لوكاس باكيتا الهجوم دافيد نيريس، جابرييل جيسوس، نيمار، إيفرتون سواريس، روبرتو فيرمينو، ريتشارليسون.

لا يوجد غيابات في صفوف المنتخب البرازيلي في المباراة القوية أمام الأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا بسبب الإصابة أو الإيقاف، باستثناء نجم باريس سان جيرمان نيمار الذي غادر معسكر بعد تعرضه للإصابة في مباراة قطر الودية قبل انطلاق البطولة.

Chegamos, Belo Horizonte! Agora é se preparar para o clássico. Contamos muito com sua torcida e apoio. Vamos com tudo!#SeleçãoBrasileira #CopaAmérica #JogaBola pic.twitter.com/60UBmmwJlM — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 29, 2019

سيبدأ المدرب تشيتشي هذه المواجهة بأفضل العناصر، وسيكون تياجو سيلفا شريك ماركينيوس في قلب الدفاع، وسيعتمد على مهاجم ليفربول روبرتو فيرمينو، وخلفه الثلاثي الخطير إيفرتون، فيليبي كوتينيو وجابرييل جيسوس.

التشكيل | 4-2-3-1

أليسون

فيليبي لويس - تياجو سيلفا - ماركينيوس - داني ألفيش

كاسيميرو - أرثر

إيفرتون سواريس - فيليبي كوتينيو - جابرييل جيسوس

روبرتو فيرمينو

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين المركز قائمة منتخب الأرجنتين حراسة المرمى فرانكو أرماني، أجوستين مارتشيسين، إستيبان أندرادا. الدفاع نيكولاس أوتامندي، راميرو فونيس موري، ماركوس أكونيا، نيكولاس تاجليافيكو، جيرمان بيسيلا، رينزو سارافيا، ميلتون كاسكو، خوان فويث. الوسط أنخيل دي ماريا، روبيرتو بيريرا، جيوفاني لو تشيلسو، لياندرو باريديس، رودريجو دي بول، إيكسيكيل بالاسيوس، جويدو رودريجيز. الهجوم ليونيل ميسي، سيرجيو أجويرو، باولو ديبالا، لاوتارو مارتينيز، ماتياس سواريز.

لن يفتقد منتخب الأرجنتين أي لاعب بسبب الإصابة أو الإيقاف أمام البرازيل، وستكون جميع أسلحة سكالوني جاهزة لتحقيق الانتصار والوصول إلى المباراة النهائية.

#SelecciónMayor Ángel Di María llegó a los 100 partidos con la camiseta de la Selección @Argentina 🇦🇷 pic.twitter.com/UikxOuWKiC — Selección 🇦🇷 (@Argentina) June 29, 2019

سيدخل المدرب الوطني بنفس العناصر الأساسية التي يعتمد عليها منذ انطلاق البطولة، ففي خط الدفاع سيدخل نيكولاس أوتامندي بجانب جيرمان بيزيلا، أمام في الأمام فسيتواجد الثنائي سيتواجد الثنائي سيرجيو أجويرو بجانب ليونيل ميسي.

التشكيل | 4-4-2