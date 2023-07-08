موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2022-2023 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته

أحمد مجدي
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الأهلي vs الزمالكالأهليالزمالكالدوري المصري الممتاز

تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2022-2023 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن ديربي القاهرة

يطمح كل من الأهلي والزمالك إلى الحصول على نقاط مباراتهما الثلاثة حين يلتقيان في الدوري المصري لحساب الجولة 31 من عمر المسابقة.

الأهلي يريد السير قدمًا ومواصلة الحصول على العلامة الكاملة من موسم شديد النجاح تحت قيادة مدربه السويسري المميز مارسيل كولر.

بينما يريد الزمالك المواصلة على التطور الذي أحدثه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مع الفريق الأبيض منذ توليه مهام الفريق في النصف الثاني من الموسم الكروي.

المباراة تشهد الكثير من الجدل المعتاد قبل أي مباراة في "ديربي القاهرة" الذي يعد من أمتع وأشرس مباريات كرة القدم في العالم..

في السطور التالية نستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2022-2023، الموعد والقنوات الناقلة وسجل المتوجين بالدوري المصري والمواجهات الثنائية.

ما هو موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2022-2023؟

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2022-2023 هو يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 على ملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2022-2023؟

تذاع مباريات الدوري المصري بشكل عام على شبكة قنوات أون تايم سبورتس المصرية، الناقل الوحيد والحصري لمباريات الدوري المصري، ستجد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2022-2023 عبر شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة التي يقدمها موقع "جول" التي تنطلق قبل المباراة بنصف ساعة.

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
الأهلي - الزمالكالخميس 13 يوليو 2023
20:30 مصر والسعودية		أون تايم سبورتسالقاهرة الدولي

ما هو تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك؟

أول مباراة جمعت كلًا من الأهلي والزمالك كانت في التاسع من فبراير عام 1917، وحينها فاز الأهلي بهدف دون رد. بينما كانت أول مباراة رسمية جمعت بين الفريقين في الدوري المصري يوم العاشر من ديسمبر لعام 1948 وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

البطولةالمبارياتفوز الأهليفوز الزمالكالتعادل
الدوري المصري125482750
كأس مصر3216115
السوبر المصري8620
كأس السلطان حسين6132
دوري القاهرة4221912
دوري أبطال إفريقيا9603
السوبر الإفريقي1010
إجمالي المباريات الرسمية 223965176
المباريات الودية231184
الإجمالي 2461075980

سجل المتوجين بالدوري المصري

الترتيبالفريقعدد الألقاب
1الأهلي42
2الزمالك14
3الإسماعيلي3
=4الترسانة1
=4غزل المحلة1
=4الأوليمبي1
=4المقاولون العرب1

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