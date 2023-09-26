تعرف على موعد مباراة إنتر ميامي وهيوستن دينامو في نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة 2023 والقنوات الناقلة

مباراة هامة لحساب الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري السعودي 2023-2024 ستجمع كلًا من الأهلي والاتفاق.

الأهلي يطمح للتغلب على تبعات هزيمته من النصر في الجولة الماضية وتقهقره للمركز السادس في لائحة الترتيب.

بينما يطمح الاتفاق إلى تحقيق فوز يضمن له البقاء ضمن المربع الذهبي وهو الذي يحتل المركز الرابع.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي والاتفاق في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

فيديو | لم يسجل ولكن .. ليونيل ميسي يقود إنتر ميامي إلى نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة

ما هو موعد مباراة إنتر ميامي وهيوستن دينامو في نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة 2023؟

تقام مباراة إنتر ميامي وهيوستن دينامو في نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة 2023 يوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2023 على ملعب DVR ONK معقل رفاق ليونيل ميسي.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 03:30 بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وهيوستن دينامو في نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة 2023؟

تذاع مباريات كرة القدم في أمريكا بشكل عام إما على حسابات النوادي الرسمية أو على تطبيق APPLE TV.

الشركة الأمريكية ستنقل المباراة عبر تطبيقها، ومن المتوقع نقل المباراة أيضًا عبر حسابات إنتر ميامي الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب إنتر ميامي - هيوستن دينامو الخميس 28 سبتمبر 2023

03:30 مصر والسعودية Apple TV ملعب DRV PNK

هل يلعب ليونيل ميسي نهائي كأس أمريكا المفتوحة؟

لم يكشف تاتا مارتينو في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة إنتر ميامي وهيوستن دينامو ما إذا كان قادرًا بشكل كلي على الاعتماد على ليونيل ميسي.

مارتينو قال إن الأمر يتوقف على ميسي وشعوره، لكنه في النهاية سيتخذ قراره كي لا يعرضه لأي خطر على حد تعبيره.

التشكيل المتوقع لإنتر ميامي

من المتوقع أن يدخل المدرب تاتا مارتينو المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل:4-3-3

درايك كاليندر

دي أندري يدلين - نواه ألين - ميكولا كريفتسوف - جوردي ألبا

كريستيان أرويو - سيرجيو بوسكيتس

روبرت تايلو - ماتياس كراماستشي - ليونيل ميسي - جوزيف مارتينيز

ما هو سجل المتوجين ببطولة كأس الولايات المتحدة المفتوحة؟