موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

SHAHID

لحساب الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي 2023-2024 يطمح الأهلي لتعديل نتائجه والخروج من بعض النتائج السلبية في الآونة الأخيرة.

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يصطدم رفاق البرازيلي روبرتو فيرمينو في هذا الطموح بفريق الرياض الطامح بدوره إلى تحسين موقعه في دوري روشن السعودي 2023-2024 إذ يحتل المركز الثاني عشر في لائحة الترتيب.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2023-2024 ؟

موعد مباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الأحد 5 نوفمبر 2023 على استاد الأمير عبد الله الفيصل.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2023-2024 ؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الأهلي والرياض على شاشتها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الأهلي - الرياض الأحد 5 نوفمبر 2023،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC HD الأمير عبد الله الفيصل

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