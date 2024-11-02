موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة

يستكمل الأهلي مبارياته في الدوري المصري بمواجهة زد في الجولة الثانية من البطولة في طريقه للحفاظ على اللقب الذي يحمله 44 مرة.
الأهلي يريد الفوز. ولاشيء آخر، في ظل الحالة الجيدة التي يعيشها لاعبوه في الآونة الأخيرة سواء في المسابقات القارية أو المحلية.
في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة زد والأهلي في الدوري المصري 2024/2025 والقنوات الناقلة.
ما موعد مباراة زد والأهلي في الدوري المصري 2024-2025؟
موعد مباراة زد والأهلي في الدوري المصري 2024-2025، هو يوم الخميس 7 نوفمبر 2024 على ملعب القاهرة الدولي.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية..
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ما القنوات الناقلة لمباراة زد والأهلي في الدوري المصري 2024-2025؟
تذاع مباريات الدوري المصري عبر قنوات "أون تايم سبورتس"، ستجد مباراة زد والأهلي في الدوري المصري 2024-2025 على شاشتها.
شاهد البث المباشر لمباراة زد والأهلي في الدوري المصري 2024-2025
هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق منصات كورة بلس.
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|زد - الأهلي
|الخميس 7 نوفمبر 2024
20:00 مصر ، 21:00 السعودية
|ONTIME SPORTS
|القاهرة الدولي