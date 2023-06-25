موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2022-23 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
Mahmoud Kahraba & Percy Tau, Al Ahly, June 2023Backpagepix
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تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2022-23 والقنوات الناقلة

يواصل الأهلي مسيرته لحصد جميع الألقاب الممكنة بعد بداية ولا أروع مع المدرب السويسري مارسيل كولر على كافة المستويات.

وبعد أن فاز بدوري أبطال أفريقيا ومن ثم الانتصار على حرس الحدود بثلاثية نظيفة، استطاع أن يواصل مسيرته بالفوز على منتخب السويس بهدف دون رد في دور الـ32 من كأس مصر، ليعود المارد الأحمر مرة أخرى إلى بطولة الدوري ليواجه البنك الأهلي ضمن الأسبوع الـ32.

وفي السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي ضد البنك في الدوري المصري 2022-23 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري2022-23؟

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري 2022-23 هو يوم الخميس 29 يونيو 2023 على استاد الشرطة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:30 بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري 2022-23؟

تذاع مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في الجولة 32 من الدوري المصري 2022-23 عبر قنوات أون تايم سبورتس 1.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
البنك الأهلي - الأهليالخميس 29 يونيو 2023
21:30 مصر والسعودية		OnTime Sports 1استاد الشرطة

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