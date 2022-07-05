موعد مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي وفيوتشر في الجولة 24 من منافسات الدوري المصري الممتاز، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يستضيف النادي الأهلي نظيره فيوتشر في مباراة هامة ضمن سباق الجولة 24 من الدوري المصري لموسم 2021-22.

الأهلي يدخل المباراة وعينه على النقاط كاملة، لمصالحة جماهيره عقب الخسارة من سموحة بثلاثة أهداف لهدفين ثم التعادل السلبي مع الجونة، ولتقليص الفارق بينه وبين الزمالك المتصدر.

وسيحاول الأهلي بذل كل ما لديه لتحقيق الفوز لأجل الاستمرار في مطارد الصدارة وعدم التخلي عن اللقب.

ويأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 45 نقطة بعد لعب 21 مباراة، بينما يتصدر الزمالك الترتيب برصيد 51 نقطة بعد لعب 23 مباراة.

على الجانب الآخر يدخل فيوتشر المباراة وقد حقق انتصار وحيد في آخر ثلاث مباريات بالدوري المصري، فتعادل مع إيسترن كومباني وخسر من طلائع الجيش لكن انتصر على إنبي.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021-22

فما هو موعد مباراة الأهلي وفيوتشر القادمة وما القنوات الناقلة؟ جول ينقل لك كل شيء عن المباراة.

متى موعد مباراة الأهلي وفيوتشر؟

موعد مباراة الأهلي وفيوتشر في الجولة 24 من الدوري المصري هو يوم الثلاثاء 12 يوليو 2022 على ملعب السلام

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيوتشر؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة مباراة الأهلي وفيوتشر على شاشتها.

أما إن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر عبر موقع كورة بلس.