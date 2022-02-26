يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا، على فاركو ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري، في المباراة التي تجمع بينهما على استاد الإسكندرية.

المارد الأحمر سيهدف لمصالحة جماهيره، عقب الخسارة من صن داونز في دوري أبطال إفريقيا، وسيطمح للخروج بنقاط المباراة كاملة للعودة إلى صدارة الترتيب من جديد على حساب بيراميدز.

على الجانب الآخر فاركو هذا الموسم، يقدم مستويات مميزة وخطف لاعبوه الأنظار بسبب الأداء والنتائج التي حققها الفريق حتى الآن، وسيطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام الأهلي تساعده في مشواره بالدوري هذا الموسم.

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

وفي الأسطر التالية، نتعرف على موعد مباراة الأهلي وفاركو في الجولة الحادية عشر من الدوري المصري 2021-2022 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الأهلي وفاركو؟

موعد مباراة الأهلي وفاركو هو يوم الثلاثاء 1 مارس 2022 في ستاد الإسكندرية.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو؟

تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز على أون تايم سبورت، وستكون هي القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة من خلال خدمة البث المباشر عبر النسخة العربية من موقع جول، والتي تنطلق قبل الصافرة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب فاركو - الأهلي الثلاثاء 1 مارس 2022،

20:00 مصر، 21:00 السعودية ON TIME SPORT ستاد الإسكندرية

التشكيل المتوقع للأهلي ضد مصر المقاصة

قد يعتمد بيتسو موسيماني على الرسم الآتي:

الخطة 3-5-2

علي لطفي

أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم

علي معلول، عمرو السولية، حمدي فتحي، آليو ديانج، محمد هاني.

محمد مجدى أفشة، محمد شريف

📋اليكم قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة ضمن منافسات بطولة الدوري🦅💪👌#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/MB4Sah7Uve — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 21, 2022

التشكيل المتوقع لمصر المقاصة ضد الأهلي

ومن المتوقع أن يبدأ تامر مصطفى المدير الفني لفريق مصر المقاصة بالشكل الآتي

الخطة 5-3-2

محمد مجدى

هشام حافظ، سعيد محمد، أحمد عبد الفتاح، أحمد عبد المنعم، عادل فتحى

حمود فهمي، سيرجى إيريك تورى، محمد محسن

كريم صلاح، حسام سعيد.