موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة

بعد فوز صعب على المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا، يستضيف الأهلي في ستاد السلام نادي بيراميدز، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة في الدوري المصري الممتاز 2021-2022.

يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب بـ25 نقطة من 9 مباريات، وفاز في مباراته الأخيرة في الدوري على فاركو 4-1.

فاز بيراميدز في آخر مبارياته في الدوري على نادي المقاولون العرب، ليحافظ على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة من 10 مباريات.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على موعد مباراة الأهلي وبيراميدز المؤجلة من الجولة الثامنة من الدوري المصري 2021-2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الأهلي وبيراميدز؟

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز هو يوم الثلاثاء 8 مارس 2022 في ستاد السلام.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز؟

تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز على أون تايم سبورت، وستكون هي القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة من خلال خدمة البث المباشر عبر النسخة العربية من موقع جول، والتي تنطلق قبل الصافرة بحوالي نصف ساعة.