موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة 25 من منافسات الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة.

يستضيف ستاد الدفاع الجوي مباراة قوية تجمع بين الأهلي وبيراميدز في الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز 2021-22.

فاز النادي الأهلي على نادي فيوتشر في المباراة الأخيرة ورفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث في جدول الترتيب، واقترب من نادي بيراميدز الوصيف بعد التعادل مع طلائع الجيش في نفس الجولة.

أصبح الفارق بين الفريقين هو نقطتين فقط، وبذلك سيدخل المارد الأحمر اللقاء وهو لا بديل له عن الفوز للصعود للمركز الثاني، ومواصلة الضغط على الزمالك المتصدر.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021-22

فما هو موعد مباراة الأهلي وبيراميدز القادمة وما القنوات الناقلة؟ جول ينقل لك كل شيء عن المباراة.

ما هو موعد مباراة الأهلي وبيراميدز؟

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة 25 من الدوري المصري هو يوم السبت 16 يوليو 2022 في ستاد 30 يونيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة مباراة الأهلي وبيراميدز على شاشتها.

أما إن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر عبر موقع كورة بلس.