موعد مباراة الأهلي والقيصومة في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي والقيصومة في الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة..

يفتتح الأهلي مشواره في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي لموسم 2022-23، حين يستضيف نظيره القيصومة، على ملعب "الجوهرة المشعة".

موسم 2021-22 كان عصيبًا على "الراقي" وجماهيره، بعد أن أنهى منافسات الدوري السعودي للمحترفين في المركز قبل الأخير، وهبط للمرة الأولى في تاريخه إلى دوري الدرجة الأولى.

ويأمل الأهلي أن يبدأ موسمه في دوري يلو بانتصار يمنح الفريق دفعة معنوية يحتاجها بشدة من أجل فرض كلمته مبكرًا على بقية فرق المسابقة، والتأكيد على أن الفريق لن يبتعد كثيرًا عن دوري الأضواء.

ويسعى "قلعة الكؤوس" إلى القتال في الموسم الجديد من أجل العودة سريعًا إلى دوري المحترفين، والمنافسة على الألقاب كما اعتاد في السابق.

جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

ونستعرض معًا في هذا التقرير موعد مباراة الأهلي والقيصومة، والقنوات الناقلة للمباراة..

ما هو موعد مباراة الأهلي القيصومة في دوري الدرجة الأولى السعودي؟

موعد مباراة الأهلي ضد القيصومة في الجولة الأولى من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي هو يوم الأربعاء 24 أغسطس 2022، على ملعب "الجوهرة المشعة".

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 8:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:50 بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقيصومة؟

ستنقل قناة السعودية الرياضية منافسات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، وبالطبع ستقوم بنقل مباراة الأهلي والقيصومة على شاشتها.