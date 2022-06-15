موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن مباراة القمة 124، الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، وأخبار الأهلي والزمالك وتاريخ وأرقام مباراة القمة

يستضيف ستاد وي الأهلي السلام مباراة القمة 124 بين الأهلي والزمالك، والتي ستجمع بينهما في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الـ 20 من الدوري المصري الممتاز 2021-22.

فاز الفريقان في آخر مباراتين لهما قبل القمة، إذ تمكن المارد الأحمر من الفوز على إيسترن كومباني بأربعة أهداف مقابل هدف، بينما فاز الفارس الأبيض على الإسماعيلي في كلاسيكو الكرة المصرية بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بعد لعب 20 مباراة، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة، بعد لعب 17 مباراة.

وشهدت مباراة الدور الأول بين الفريقين، إثارة ومتعة كبيرة إذ حسم الأهلي ديربي القاهرة لصالحه بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021-22

فما هو موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة وما القنوات الناقلة؟ جول ينقل لك كل شيء عن المباراة.

متى موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة؟

موعد مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة الـ 20 من الدوري المصري هو يوم الأحد 19 يونيو 2022،، وستقام في ستاد وي الأهلي السلام.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة القمة الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة مباراة الأهلي والزمالك على شاشتها.

أما إن لم تتمكن من مشاهدة مباراة القمة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر، والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الأهلي - الزمالك الأحد 19 يونيو 2022،

20:00 مصر، 21:00 السعودية ON TIME SPORT وي الأهلي السلام

من هو حكم مباراة الأهلي والزمالك؟

استقرت رابطة الأندية للدوري المصري، على تعيين الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا مونتيرو، لتحكيم القمة 124 بين الأهلي والزمالك.

الحكم الإسباني، حصل على الشارة الدولية في 2019، وتولي القيادة التحكيمية لكلاسيكو الكرة الإسبانية بين ريال مدريد وبرشلونة، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2022.

ولم يتول الحكم صاحب الـ 39 عامًا، مسؤولية قيادة أي مباراة تحكيمية في أي من الدوريات العربية، وستكون القمة 124 بين الأهلي والزمالك هي الأولى له في الدوريات العربية.

ما هو تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك؟

جمعت 242 مباراة بين الأهلي والزمالك في جميع المسابقات، حقق الأهلي الفوز في 105 وانتصر الزمالك في 58.

على صعيد الدوري المصري الممتاز، تواجه الفريقان في 123 مباراة سابقة، كانت آخرها في الدور الأول للموسم الحالي وانتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

النادي الأهلي هو الأكثر فوزًا في مباريات القمة في الدوري، حيث حقق 47 انتصارًا مقابل 27 فوز للفارس الأبيض، فيما تعادل الفريقان في 49 مناسبة.