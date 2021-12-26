موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية 2022 والقنوات الناقلة

يستهل النادي الأهلي مبارياته في كأس العالم للأندية 2022 بمواجهة صعبة ضد نادي مونتيري، وذلك في ستاد آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

تأهل الأهلي لكأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه بدوري أبطال إفريقيا 2021، وقد حصل على الميدالية البرونزية في المونديال السابق.

يشارك نادي مونتيري في مونديال الأندية كبطل أمريكا الشمالية، وهي المشاركة الخامسة للفريق في تاريخه.

جدول مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2021 والقنوات الناقلة

وفي الأسطر التالية، نتعرف على موعد مباراة الأهلي ومونتيري في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الأهلي ومونتيري؟

موعد مباراة الأهلي ومونتيري هو يوم 5 فبراير 2022 في ستاد آل نهيان.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري؟

أعلنت شركة الرياضية السعودية عن حصولها على حقوق بث بطولة كأس العالم للأندية 2021 بصورة حصرية عبر قنوات SSC.

كما يمكن متابعة مباريات كأس العالم للأندية 2021 عبر الإنترنت من خلال خدمة شاهد VIP.

لكن، إذا لم تتمكن من مشاهدة مباريات الأهلي عبر المجموعة القطرية، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي تقدمها النسخة العربية من جول لمتابعيها من المحيط للخليج.