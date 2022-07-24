موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة في الجولة 27 من منافسات الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة.

يحل النادي الأهلي ضيفًا على نادي مصر المقاصة في ستاد المقاولون العرب في الجولة 27 من الدوري المصري 2021-2022.

فاز الأهلي في مباراته الأخيرة في الدوري على الجونة بهدفين دون رد، وذلك بعد أيام من خسارة كأس مصر 2021 لحساب الزمالك والخسارة من بيراميدز في الدوري.

رفع الأحمر رصيده بعد الفوز إلى 51 نقطة، واستمر الفارق بينه وبين نادي بيراميدز 4 نقاط بعد فوز الأخير على الإسماعيلي.

أما نادي مصر القاصة فقد تعادل مع طلائع الجيش في الجولة السابقة سلبيًا بدون أهداف، وبقي في قاع الترتيب برصيد 15 نقطة واقترب أكثر من الهبوط.

فما هو موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة القادمة وما القنوات الناقلة؟ جول ينقل لك كل شيء عن المباراة.

ما هو موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة؟

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة في الجولة 27 من الدوري المصري هو يوم الأربعاء 27 يوليو 2022 في ستاد المقاولون العرب.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومصر المقاصة؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة مباراة الأهلي ومصر المقاصة على شاشتها.

أما إن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر عبر موقع كورة بلس.