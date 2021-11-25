موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة

يستقبل استاد السلام، مباراة هامة وقوية تجمع بين الأهلي وفيوتشر، ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

الأهلي هذا الموسم في الدوري المصري، يقدم مستويات كبيرة ويتربع على صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة بعد مرور ست جولات، وسيعمل على مواصلة الانتصارات لاستكمال رحلته والتي يريد فيها استعادة لقبه.

على الجانب الآخر، فيوتشر الصاعد حديثًا هذا الموسم ظهر بشكل جيد، ويحتل المركز التاسع بعد جمعه 7 نقاط في خمس مباريات، وسيريد الخروج بنتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر.

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري ضد فيوتشر والقنوات الناقلة.

متى مباراة الأهلي القادمة أمام فيوتشر؟

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد فيوتشر في الجولة السابعة من الدوري المصري هو يوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيوتشر؟

تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز حصريًا على قنوات أون تايم سبورت، وستجد مباراة الأهلي وسموحة على شاشتها.

كذلك يمكنك متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي تقدمها النسخة العربية من جول.