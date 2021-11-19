موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة

يحل النادي الأهلي ضيفًا ثقيلاً على غزل المحلة في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز 2021-2022.

الأهلي هو الفريق الوحيد الذي فاز فيجميع مبارياته في الدوري هذا الموسم، فقد انتصر على الإسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك والمقاولون العرب في الجولات الأربع الأولى، لينفرد بصدارة الترتيب برصيد 12 نقطة.

يقدم نادي غزل المحلة موسم رائع، فمنذ بداية الموسم لم يخسر أي مباراة في الدوري المصري، حيث تعادل في اثنتين وفاز مثلهما، ليصبح رصيده 8 نقاط في المركز الثالث.

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الأهلي ضد غزل المحلة والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة؟

موعد مباراة الأهلي ضد غزل المحلة هو يوم الإثنين 22 نوفمبر 2021.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة النصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وغزل المحلة؟

تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز على قنوات أون تايم سبورتس، وبالطبع ستجد مباراة الأهلي وغزل المحلة على شاشتها.

كذلك يمكنك متابعة المباراة عن طريق البث المباشر من جول، والذي ينطلق قبل اللقاء بنصف ساعة.