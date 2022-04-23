موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة

يعود الأهلي إلى مباريات الدوري المصري، ويواجه طلائع الجيش في الجولة الـ 16 من البطولة، على ستاد وي السلام.

الأهلي خسر مباراته الأخيرة في الدوري وكانت أمام المصري بهدف دون رد، وسيعمل على مصالحة الجماهير، خاصة بعد التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الرجاء المغربي.

أما المصري، يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على سيراميكا كيلوباترا، ليصل إلى النقطة الثامنة عشر في المركز العاشر، وسيطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الجولة 16 من الدوري المصري 2021-2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش؟

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش هو يوم الأربعاء 27 أبريل 2022 في ستاد وي السلام.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش؟

تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز على أون تايم سبورت، وستكون هي القناة الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة من خلال خدمة البث المباشر عبر النسخة العربية من موقع جول، والتي تنطلق قبل الصافرة بحوالي نصف ساعة.