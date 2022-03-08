موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

يحل النادي الأهلي ضيفًا على نادي صن داونز في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2021-2022.

سيدخل المارد الأحمر المباراة بمعنوياتٍ عالية بعد أن استعاد صدارة الدوري المصري، وذلك بالفوز على بيراميدز بثلاثة أهدافٍ دون رد.

وفي دوري الأبطال، فاز الأهلي على المريخ في المباراة الأخيرة 3-2، بعد الخسارة من صن داونز في القاهرة بهدفٍ دون رد.

يحتل النادي الأهلي بذلك المركز الثالث في مجموعته برصيد 4 نقاط، أما المتصدر فهو نادي صن داونز برصيد 7 نقاط.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نستعرض معًا موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقنوات الناقلة.

جدول مباريات ومجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا؟

موعد مباراة الأهلي وصن داونز هو السبت 12 مارس 2022.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق نقل دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات، وستذاع المباراة عبر شاشتها وتحديدًا على القناة الثالثة.

وإن لم تكن مشتركًا في الباقة الرياضية للمجموعة القطرية، يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي وصن داونز كتابيًا عبر النسخة العربية من موقع جول.