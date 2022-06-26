موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي وسموحة، والتي تقام لحساب الجولة 23 من منافسات الدوري المصري الممتاز، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يحل النادي الأهلي، ضيفًا ثقيلًا على حساب سموحة، ضمن مباريات الجولة الـ 23 من الدوري المصري لموسم 2021-22.

الأهلي يدخل المباراة وعينه على النقاط كاملة، لمواصلة التقدم نحو القمة، ومحاولة تقليص الفارق بينه وبين الزمالك المتصدر، بعد فوز الشياطين الحمر على غزل المحلة في المباراة الأخيرة بهدفين لهدف.

ويأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 44 نقطة بعد لعب 19 مباراة، بينما يتصدر الزمالك الترتيب برصيد 48 نقطة بعد لعب 22 مباراة.

على الجانب الآخر سموحة سيدخل المباراة، بعد لقاء مثير في الجولة الماضية أمام طلائع الجيش انتهى بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق، وسيعمل على الخروج بنتيجة إيجابية امام المارد الأحمر.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021-22

فما هو موعد مباراة الأهلي وسموحة القادمة وما القنوات الناقلة؟ جول ينقل لك كل شيء عن المباراة.

متى موعد مباراة الأهلي وسموحة؟

موعد مباراة الأهلي وسموحة في الجولة 23 من الدوري المصري هو يوم الأربعاء 29 يونيو 2022 على ستاد الإسكندرية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مصر، العاشرة والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة مباراة الأهلي وسموحة على شاشتها.

أما إن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر، والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.