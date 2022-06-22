موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس مصر 2020-21 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي وبيراميدز، والتي تقام لحساب الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر 2020-21، والقنوات الناقلة.

يحتضن استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي وبيراميدز، والتي تقام لحساب الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر لموسم 2020-21.

ولم تستكمل نسخة الموسم الماضي من بطولة كأس مصر بسبب ضغط المباريات الكبير على الأندية، ولذلك قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة ما تبقى من مبارياتها خلال الموسم الحالي.

الأهلي وصل إلى ربع نهائي نسخة 2020-21 من بطولة كأس مصر، بعد الفوز على نادي النصر بهدفين لهدف في دور الـ32، ثم فاز على إنبي بهدف دون رد في دور الستة عشر، وهي المباراة التي أقيمت يوم 25 سبتمبر 2021.

أما بيراميدز، فقد وصل إلى هذا الدور بعد أن تخطى عقبة نادي العبور بالقليوبية بنتيجة 4-1 في دور الـ32، ثم تمكن من الفوز على سموحة بنتيجة 3-1 في ثمن النهائي، وهي المباراة التي أقيمت بتاريخ 24 سبتمبر 2021.

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فما هو موعد مباراة الأهلي وبيراميدز القادمة وما القنوات الناقلة؟ جول ينقل لك كل شيء عن المباراة.

متى موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر 2020-21؟

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر لموسم 2020-21 هو يوم الأحد 26 يونيو 2022 على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مصر، العاشرة والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر 2020-21؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث بطولة كأس مصر حصريًا، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة مباراة الأهلي وبيراميدز على شاشتها.

أما إن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر، والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.