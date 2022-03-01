موعد مباراة الأهلي القادمة دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

يستضيف الأهلي نظيره المريخ السوداني ، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الأولى لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، على ملعب وي السلام.

ويشارك الأهلي، في المجموعة الأولى من البطولة، برفقة الهلال والمريخ من السودان، بالإضافة إلى صن داونز الجنوب إفريقي.

وتأجلت مباراة الفريقين بسبب مشاركة الاهلي في كأس العالم للأندية، ليعود المارد الأحمر بعدها ويتعادل أمام الهلال، ثم يخسر أمام صن داونز وسيهدف للخروج بنقاط المباراة كاملة للحفاظ على حظوظه في التأهل للدور القادم من البطولة للحفاظ على لقبه للمرة الثالثة على التوالي.

على الجانب الآخر المريخ تعادل في أولى مبارياته أمام صن داونز، ثم فاز على صن داونز، وسيطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر ليحافظ على المركز الثاني في المجموعة في سباق التأهل إلى ربع نهائي البطولة.

جدول مباريات ومجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

وفي التقرير التالي من موقع جول، نستعرض معًا موعد مباراة الأهلي والمريخ والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة الأهلي والمريخ في دوري أبطال إفريقيا؟

موعد مباراة الأهلي والمريخ، هو السبت الموافق 5 مارس 2022، على ستاد وي السلام.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق نقل دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات، وستذاع المباراة عبر شاشتها وتحديدًا على القناة الثالثة.

وإن لم تكن مشتركًا في الباقة الرياضية للمجموعة القطرية، يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي والمريخ كتابيًا عبر النسخة العربية من موقع جول.