يستعد نادي الأهلي للسفر إلى الإسكندرية لمواجهة سموحة ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الرابطة المصرية.

الأهلي الأهلي، الذي يعتمد على ناشئيه في بطولة كأس الرابطة المصرية، تعادل في أول 3 جولات أمام الجونة والإسماعيلي، حيث انتهت مباراة الجولة الأولى بالتعادل السلبي، فيما خرج بنتيجة 1-1 أمام "الدراويش" وكذلك التعادل ضد المقاولون العرب.

وسيكون على الأهلي محاولة حصد أول فوز في البطولة على حساب سموحة، والذي خسر من الإسماعلي بهدف نظيف ثم تعادل مع البنك الأهلي سلبيًا قبل الفوز في الجولة الماضية بهدفين دون رد على الجونة.

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والآن، ما هو موعد مباراة الأهلي وسموحة في كأس الرابطة المصرية وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الأهلي وسموحة؟

موعد مباراة الأهلي وسموحة هو الخميس الموافق 27 يناير 2022، على استاد الإسكندرية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة؟

تذاع مباريات كأس الرابطة المصرية 2022 عبر قنوات ONTime Sports، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي والمقاولون كتابيًا عبر موقع جول، أو المشاهدة عبر الإنترنت عن طريق شاهد.