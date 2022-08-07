تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة في الجولة 30 من منافسات الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

يستعد الأهلي لمواجهة هامة ضد المصري البورسعيدي على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن إطار مباريات الجولة الـ 30 من الدوري المصري الممتاز 2021-2022.

الأهلي انتصر بثلاثية نظيفة على الاتحاد السكندري، ليبقى في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري بـ 59 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز الوصيف و 10 نقاط عن الزمالك المتصدر.

أما نادي المصري، فقد تعادل في آخر مباراتين دون أهداف أمام الاتحاد وطلائع الجيش ويتطلع لتحقيق الانتصار.

فما هو موعد مباراة الأهلي القادمة ضد المصري البورسعيدي وما القنوات الناقلة؟ جول ينقل لك كل شيء عن المباراة.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021-22

ما هو موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي؟

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الجولة 30 من الدوري المصري هو يوم الأربعاء 10 أغسطس 2022 في ستاد الجيش ببرج العرب.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي على شاشتها.

أما إن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر عبر موقع كورة بلس.