موعد مباراة الاهلي القادمة ضد الجندل في كأس خادم الحرمين

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الجندل في الدور الأول من كأس خادم الحرمين الشريفين 2019-20، علي ملعب الملك عبدالله الدولي

محمد مصطفى

يفتح ملعب الملك عبدالله الدولي أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الأهلي والجندل، وذلك يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2019، الموافق 7 ربيع الأول 1441هجريًا، في إطار منافسات دور 64 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

حقق الراقي فوزًا ثمينًا على الاتحاد بهدفين دون رد فى ديربي الرياض، على ملعب "الجوهرةالمشعة"، في إطار منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وبهذا الانتصار رفع الأهلي رصيده للنقطة 17 واحتفظ بمكانه في المركز الثاني بفارق ثلاثة نقاط، عن الهلال المتصدر، ومتساويًا مع الفيصلي،بنفس النقاط متقدمًا بفارق الأهداف، فمنذ انطلاقة الموسم استطاع الراقي تحقيق الفوز فى 5 مباريات، وتعادل في 2، وخسر مثلهما.



على الجانب الآخر، يلعب نادي الجندل الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ويأتي في المركز الخامس من المجموعة الأولى، وكانت اخر مباراة له أمام نادي الجبيل فى دوري الدرجة الثاني وانتهت بتعادل الفريقين بدون أهداف.

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