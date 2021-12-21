موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري السعودي 2021-22 والقنوات الناقلة

يحل النادي الأهلي السعودي ضيفًا على نادي الرائد في مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، وذلك ضمن الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-22.

تخطى الأهلي عقبة الفيصلي في دور 16 من كأس الملك في آخر مبارياته، لكنه خسر آخر مباراتين له في الدوري السعودي من أبها والنصر، ليتراجع للمركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة.

ودع نادي الرائد كأس خادم الحرمين الشريفين من الدور الأول بعد الخسارة من الهلال 2-0، وذلك بعد هزيمته بثلاثة أهدافٍ دون رد من الشباب في الدوري، ويقع الفريق في المركز السابع في جدول الترتيب بـ18 نقطة.

جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي الأسطر التالية، نتعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الرائد في الجولة 14 من الدوري السعودي 2021-22 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الأهلي ضد الرائد؟

موعد مباراة الأهلي والرائد في الجولة 14 من الدوري السعودي هو يوم الإثنين 27 ديسمبر 2021.

وتنطلق صافرة البداية الساعة 3:20 عصرًا بتوقيت السعودية، 2:20 ظهرًا بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرائد؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC وشاهد مجانًا بتقنية SD، وللمشاهدة بتقنية HD عليك الاشتراك.

يمكنك أيضًا متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي والرائد من خلال موقع جول، والتي تنطلق قبل الصافرة بحوالي نصف ساعة.