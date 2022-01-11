يستضيف الأهلي نظيره الحزم ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، على استاد الأمير عبدالله الفيصل.

الأهلي هذا الموسم يمر بمرحلة ليست الأفضل على الإطلاق ويتواجد في مكانة لا تليق باسم ولا تاريخ الفريق، فلم يحقق أي انتصار في الدوري السعودي منذ الفوز على الباطن يوم 3 نوفمبر الماضي.

وكسر الأهلي سلسلة الخسائر بالتعادل المتأخر أمام الفيصلي في الجولة السادسة عشر، لكن هذا لا يكفي لعشاق العميد، إذ يحتل الفريق المركز 13 برصيد 16 نقطة ويقترب من مناطق الهبوط.

الحزم هو الآخر يعيش فترة عصيبة فلم يحقق سوى انتصارين فقط في الدوري السعودي ويتواجد بالمركز الأخير.

جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي الأسطر التالية، نتعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الحزم في الجولة 17 من الدوري السعودي 2021-22 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الأهلي القادمة؟

موعد مباراة الأهلي والحزم في الجولة 17 من الدوري السعودي هو يوم السبت 15 يناير 2022.

وتنطلق صافرة البداية تمام الثامنة مساءً بتوقيت السعودية والسابعة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والحزم؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC وشاهد مجانًا بتقنية SD، وللمشاهدة بتقنية HD عليك الاشتراك.

يمكنك أيضًا متابعة خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي والحزم من خلال موقع جول، والتي تنطلق قبل الصافرة بحوالي نصف ساعة.