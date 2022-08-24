موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الجولة 33 من منافسات الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

يحل النادي الأهلي ضيفًا على نادي طلائع الجيش في ستاد الكلية الحربية في الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز 2021-2022.

نجح الأهلي في الفوز على إنبي بهدفين دون رد، في الجولة الماضية، وأصبح رصيده 67 نقطة، وسيهدف لمواصلة الفوز، لخطف المركز الثاني من نادي بيراميدز.

أما نادي طلائع الجيش فيحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، بعد تعادله مع سيراميكا كيلوباترا بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021-22

ما هو موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش؟

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الجولة 33 من الدوري المصري هو يوم السبت 27 أغسطس 2022 في ستاد الكلية الحربية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة مباراة الأهلي وطلائع الجيش على شاشتها.

أما إن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر عبر موقع كورة بلس.