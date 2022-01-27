موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس الرابطة المصرية 2022 والقنوات الناقلة

يختتم الأهلي مشواره في دور المجموعات من بطولة كأس الرابطة المصرية يوم الأحد 30 يناير 2022، وذلك حين يستضيف نظيره البنك الأهلي على استاد "الأهلي WE السلام".

الأهلي الذي اعتمد على لاعبيه الناشئين في بطولة كأس الرابطة المصرية، تعادل في أول 3 جولات أمام الجونة والإسماعيلي، حيث انتهت مباراة الجولة الأولى بالتعادل السلبي، فيما خرج بنتيجة 1-1 أمام "الدراويش" وكذلك التعادل ضد المقاولون العرب.

لكن مباراة الجولة الرابعة، التي شهدت عودة معظم اللاعبين الكبار بعد فترة الراحة السلبية التي حصلوا عليها، خسر الأهلي أمام سموحة بثلاثية نظيفة، ليفقد بذلك فرصة التأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة المصرية.

وسيكون على الأهلي محاولة حصد أول فوز في البطولة على حساب البنك الأهلي الذي يعيش نفس موقف "المارد الأحمر" بالتعادل في ثلاث مباريات وخسارة واحدة، حيث خسر من المقاولون العرب في الجولة الأولى بهدف نظيف، ثم تعادل مع سموحة سلبيًا، ثم أمام الإسماعيلي بنتيجة 1-1، وبالنتيجة نفسها أمام الجونة.

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والآن، ما هو موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في كأس الرابطة المصرية وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي؟

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي هو الأحد الموافق 30 يناير 2022، على استاد "الأهلي WE السلام".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية عصرًا بتوقيت مصر، الثالثة عصرًا بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك الأهلي؟

تذاع مباريات كأس الرابطة المصرية 2022 عبر قنوات ONTime Sports، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي والبنك الأهلي كتابيًا عبر موقع جول، أو المشاهدة عبر الإنترنت عن طريق شاهد.