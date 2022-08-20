تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الإسماعيلي والمؤجلة من الجولة 18 من منافسات الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

يستضيف النادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا وهو نادي الإسماعيلي على ملعب برج العرب، وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز 2021-2022.

تعادل المارد الأحمر على النادي المصري في آخر مبارياته في الدوري، وارتفع رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث في جدول الترتيب، ليواصل ابتعاده عن اللقب، لصالح الزمالك متصدر الترتيب.

الإسماعيلي نجح في الهروب من مناطق الهبوط، ويقدم مستويات مميزة في الفترة الأخيرة، جعلته يصل إلى المركز التاسع، بعدما كان مهددُا بالهبوط.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021-22

ما هو موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي؟

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي المؤجلة من الجولة 18 من الدوري المصري هو يوم الأحد 21 أغسطس 2022 في ستاد الجيش ببرج العرب.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة مباراة الأهلي والإسماعيلي على شاشتها.

أما إن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر عبر موقع كورة بلس.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الأهلي - الإسماعيلي الأحد 21 أغسطس 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ON TIME SPORT 1 ستاد الجيش ببرج العرب

التشكيل المتوقع للأهلي

من المتوقع أن يعتمد المدرب ريكاردو سواريش على التشكيل التالي..

التشكيل | 3-4-3

محمد عبد المنعم - محمود متولي - محمد شرقية

محمد أشرف - محمد محمود - محمد فخري - كريم فؤاد

أحمد عبد القادر - حسام حسن - زياد طارق

التشكيل المتوقع للإسماعيلي

من المتوقع أن يعتمد المدرب حمزة الجمل على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

محمد فوزي

عمرو الحلواني - باهر المحمدي - محمد نصر - عصام صبحي

محمد مخلوف - عمر الوحش

أحمد مصطفى - أحمد مدبولي - محمد بيومي

محمد الشامي