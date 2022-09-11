موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة في الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يستضيف النادي الأهلي نادي أحد في ملعب الجوهرة المشعة بالجولة الخامسة من الدوري السعودي الدرجة الأولى 2022-2023.

سقط الراقي في فخ التعادل في الجولة الأخيرة مع العروبة وهو التعادل الثاني له هذا الموسم، وأصبح رصيده 5 نقاط.

أما نادي أحد فقد حقق فوزه الأول هذا الموسم في نفس الجولة، وكان على العين بهدفٍ دون رد، ليمتلك نفس الرصيد.

Shahid

جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

ونستعرض معًا في هذا التقرير موعد مباراة الأهلي وأحد، والقنوات الناقلة للمباراة..

ما هو موعد مباراة الأهلي وأحد في دوري الدرجة الأولى السعودي؟

موعد مباراة أحد والأهلي في الجولة الخامسة من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي هو يوم الجمعة 16 سبتمبر 2022، على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأحد؟

تنقل قناة السعودية الرياضية منافسات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، وبالطبع ستقوم بنقل مباراة أحد والأهلي على شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأهلي - أحد الجمعة 16 سبتمبر 2022،



20:30 السعودية، 19:30 مصر KSA Sports HD الجوهرة المشعة