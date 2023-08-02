تعرف على موعد مباراة الاتحاد والهلال في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 والقنوات الناقلة

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قمة مبكرة من قمم الكرة العربية ستجمع الثنائي السعودي الاتحاد والهلال ببعضهما في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.

الهلال وصل إلى الدور الثاني وصيفًا لمجموعته بعد الفوز على الوداد المغربي بهدفين لهدف، ليصل في المركز الثاني خلفًا للسد القطري المتصدر.

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بينما وصل الاتحاد إلى الدور الثاني بعد تحقيق العلامة الكاملة من 3 انتصارات كان آخرها أمام الشرطة العراقي بهدفين لهدف.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الاتحاد والهلال في ربع نهائي كأس الملك سلمان "البطولة العربية" 2023.

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ما هو موعد مباراة الاتحاد والهلال في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

موعد مباراة الاتحاد والهلال في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 هو يوم السبت 5 أغسطس 2023 على ملعب الملك فهد الدولي.

تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر والسعودية.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الاتحاد - الهلال السبت 5 أغسطس 2023

21:00 مصر والسعودية SSC

شاهد الملك فهد الدولي

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

تذاع مباراة الاتحاد والهلال في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 على شبكة قنوات SSC، ستجد مباراة الاتحاد والهلال على شاشتها.

ولهواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة التي يقدمها موقع "جول" وتنطلق قبل المباراة بنصف ساعة.

التشكيل المتوقع للاتحاد

من المتوقع أن يدخل المدرب نونو سانتو المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-2-4

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: مد الله العليان - زكريا الهوساوي - أحمد شراحيلي - أحمد بامسعود

خط الوسط: نجولو كانتي - إيجور كورونادو

خط الهجوم: جوتا - رومارينيو - عبد الرزاق حمد الله - كريم بنزيما

التشكيل المتوقع للهلال

من المتوقع أن يدخل المدرب جورجي جيسوس المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-5-1

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - خاليدو كوليبالي - سعود عبد الحميد

خط الوسط: روبن نيفيش - محمد كنو - ميتشيل - سالم الدوسري - ميلينكوفيتش سافيتش

خط الهجوم: عبد الله الحمدان

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