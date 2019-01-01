موعد مباراة الاتحاد والهلال في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019

تعرف على موعد مباراة الاتحاد السعودي القادمة ضد الهلال السعودي في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، علي ملعب الجوهرة المشعة

محمد مصطفي

يستضيف الاتحاد فريق الهلال على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ، يوم الثلاثاء 27 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 26 ذو الحجة 1440 هجرياً، وذلك في إطار ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

حقق العميد فوز مثير فى مباراة صعبة للغاية امام الرائد بثلاث أهداف مقابل هدف، فى إطار مباراة الجولة الأولي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة، ويسعي الفريق لتعويض الموسم الماضي الذي انهاه فى المركز العاشر فى ترتيب الدوري، استطاع اتحاد جدة التأهل إلى دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا بعد أن تغلب على ذوب آهن الإيراني بثنائية مثابل هدف فى لقاء الذهاب، ثم حقق الانتصار من جديد فى مباراة الإياب بنتيجة (4-3).

على الجانب الآخر، تمكن الهلال من التأهل لدور الثمانية من دوري الأبطال، بعد أن أقصي نظيره السعودي أهلي جدة بنتيجة (43) ذهاباً وإياباً، علي الجانب المحلي استهل زعيم آسيا مشواره فى الموسم الجيد بتحقيق الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين امام فريق أبها، فى الجولة الاولي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث أكتفي الفريق بوصافة الدوري الموسم الماضي بعد صراع طويل مع فريق النصر الذي ظفر باللقب بفارق نقطة.

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موعد مباراة الاتحاد ضد الهلال والقنوات الناقلة

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