موعد مباراة الاتحاد والفيصلي في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الفيصلي في الجولة العشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل ستاد الملك عبد العزيز، مباراة هامة تجمع بين الاتحاد والفيصلي ضمن مباريات الجولة العشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

الاتحاد يدخل اللقاء بعد تحقيق فوزًا هامًا على حساب التعاون في الجولة الـ 19، ويطمح لاعبو العميد لمواصلة الانتصارات للاقتراب من القمة أكثر، والبقاء في المربع الذهبي.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث من ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 32 نقطة، وبفارق ست نقاط عن الشباب المتصدر.

على الجانب الآخر يريد الفيصلي الهروب من مناطق الهبوط، ويطمح في خطف نقاط المباراة من الاتحاد، لمواصلة الانتصارات بعد فوزه على ضمك بهدفين دون رد في الجولة الـ 19 من البطولة.

ويحتل الفيصلي المركز الثاني عشر من ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطتين عن التعاون صاحب المركز الثامن.

اقرأ أيضًا.. فيديو | لحظة إغماء جوميس قبل انطلاق مواجهة الاتفاق

وفي الأسطر التالية سنستعرض معًا موعد مباراة الاتحاد والفيصلي في الدوري السعودي، والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الاتحاد والفيصلي في الدوري السعودي؟

موعد مباراة الاتحاد والفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين هو الثلاثاء 23 فبراير 2021، ضمن مباريات الجولة 20 من الدوري السعودي، على ستاد الملك عبد العزيز.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيصلي في الدوري السعودي؟

تمتلك شبكة قنوات السعودية الرياضية، حقوق بث مباريات الدوري السعودي للمحترفين بشكل حصري، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل المباراة عبر شاشتها.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها على موقع جول عن طريق خدمة البث المباشر والتي تنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.