تعرف على موعد مباراة الاتحاد والفتح في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

SHAHID

يستضيف استاد الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة مباراة الاتحاد والفتح، في الجولة السابعة لمنافسات موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي.

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الاتحاد صاحب المركز الثاني في لائحة الترتيب يطمح لتحقيق الفوز والخروج من أي مفاجآت حين يلاقي الفتح.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الاتحاد والفتح في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

ما هو موعد مباراة الاتحاد والفتح في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تقام المباراة المرتقبة لجماهير "العميد" يوم الخميس 21 سبتمبر 2023 على استاد الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة..

على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفتح في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الاتحاد والفتح على شاشتها وبالتحديد عبر قناة SSC HD.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتحاد - الفتح 21:00 مصر والسعودية SSC HD الأمير عبد الله الفيصل

التشكيل المتوقع للاتحاد

من المتوقع أن يدخل المدرب نونو سانتو المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

مارسيلو جروهي

زكريا هوساوي - أحمد شراحيلي - عمر هوساوي - مهند الشنقيطي

فابينيو - نجولو كانتي - إيجور كورونادو - رومارينيو

كريم بنزيما - عبد الرزاق حمد الله

التشكيل المتوقع للفتح

من المتوقع أن يدخل المدرب سلافين بيليتش المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-5-1

جاكوب ريني

توفيق بوحيميد - جاسون دينايير - مروان سعدان - سعيد باعطية

عباس الحسن - مختار علي - سفيان بن دبكة - مراد باتنة - لوكاس زيلاريان

كريستيان تيو

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