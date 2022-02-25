موعد مباراة الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي 2021-22 والقنوات الناقلة

يستقبل استاد الأمير عبد الله الفيصل، مباراة هامة وقوية تجمع بين الأهلي والاتحاد في ديربي جدة ضمن مباريات الجولة الـ 21 من الدوري السعودي للمحترفين.

الأهلي هذا الموسم يمر بموقف لا يحسد عليه، ويحتل مركز في ترتيب الدوري لا يليق باسم ولا مكانة الفريق، وسيهدف للخروج بنقاط المباراة كاملة أمام الاتحاد لبداية تحسين مساره هذا الموسم.

على الجانب الآخر الاتحاد يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة، إذ يتصدر ترتيب الدوري ووصل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وسيهدف لمصالحة جماهيره عقب التعادل الأخير أمام التعاون في الدوري من أجل الاستمرار على صدارة الترتيب.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي والاتحاد، وما هي القنوات الناقلة؟



جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة الأهلي والاتحاد؟

موعد مباراة الأهلي والاتحاد في الجولة 21 من الدوري السعودي هو يوم السبت 26 فبراير 2022.

وتنطلق صافرة البداية تمام 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، وستجد المباراة عبر شاشتها.

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والأهلي مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأهلي - الاتحاد السبت 26 فبراير 2022،



21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC استاد الأمير عبد الله الفيصل

التشكيل المتوقع للأهلي

من المتوقع أن يعتمد المدرب هاسي على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

محمد الربيعي

أليوسكي - فهد الحمد - دانكلير بيريرا - محمد المجحد

كارلوس إدواردو - فرانك كوم - فيليب براداريتش

عبد الرحمن غريب - عمر السومة - أيمن يحيي

طرح تذاكر مواجهة #الأهلي_الاتحاد والتي ستقام عند الساعة 9:00 من مساء يوم السبت المقبل، على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، عبر الرابط التالي ⬇️ 💚⚽️https://t.co/Ha6yG5SRSy pic.twitter.com/LJ9cVr2yR6 — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) February 23, 2022

التشكيل المتوقع للاتحاد

من المتوقع أن يعتمد المدرب كوزمين كونترا على التشكيل الآتي:

التشكيل| 4-2-3-1

مارسيلو جروهي



حمدان الشمراني - عمر هوساوي - زياد الصحفي - عبد الرحمن العبود



أندري أندري - برونو هنريكي



فهد المولد - رومارينيو - عبد العزيز البيشي



عبد الرزاق حمد الله