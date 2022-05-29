تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الاتفاق في الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-2022، وما هي القنوات الناقلة..

يحل الاتحاد ضيفًا على نظيره الاتفاق في ملعب الأمير محمد بن فهد، في المباراة التي تقام لحساب الجولة 29 من منافسات موسم 2021-22 من الدوري السعودي للمحترفين.

الاتحاد تراجع إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعدما خسر أمام الطائي في الجولة الماضية بهدف دون رد.

ويتساوى الاتحاد مع الهلال المتصدر برصيد 61 نقطة لكلٍ منهما، لكن "الزعيم" يتفوق بفارق المواجهات المباشرة قبل جولتين على نهاية الموسم.

أما الاتفاق، فيدخل المباراة وعينه على الابتعاد عن مراكز الهبوط إلى دوري الدرحة الأولى، خاصة بعد أن تعادل أمام الفيصلي بهدف لمثله في الجولة الماضية.

ويحتل الاتفاق المركز 12 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن المركز 14 أول مراكز الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الاتحاد والاتفاق؟

موعد مباراة الاتحاد والاتفاق في الجولة 29 في الدوري السعودي هو يوم السبت 18 يونيو 2022، على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق؟

تذاع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والاتفاق مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.