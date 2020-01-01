موعد مباراة الإتحاد القادمة ضد الشباب في كأس العرب للأندية الأبطال

تعرف على موعد مباراة الإتحاد القادم ضد الشباب في كأس العرب للأندية في إطار منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من النسخة الحالية، ماهي القنوات الناقلة؟

يواجه نادي الإتحاد نظيره الشباب السعودي في نصف نهائي كأس العرب الموافق13 مارس 2020 هجرياً، الموافق 22 رجب 1441 هجرياً.

يُقاتل فريق الإتحاد بقوة على بطولة كأس العرب للإندية الأبطال حيثُ تعد هي الأمل الأخير في هذا الموسم الصعب الذي يصارع فيه الفريق على الهبوط في الدوري السعودي.

زعيم السعودية لم يعد يُنافس بقوة كما كان السابق فالفريق يمر بمرحلة صعبة مُنذ الموسم الماضي، فقد كان قريب من الهبوط لكن كان هناك تمسك بالأمل الأخير في البقاء حتى نجح لاعبوه في البقاء.

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على جانب أخر نجد أن فريق الشباب لا يُرضي جماهيره بشكل كبير وذلك رغم تواجده بوسط الجدول لكنه بعيداً عن المنافسة والبطولات مُنذ فترة، والبطولة العربية تعتبر امل الجماهير الكبير في تحقيق بطولة.

رسميًا – نصف نهائي البطولة العربية للأندية بدون حضور جماهيري



موعد مباراة الاتحاد ضد الشباب والقنوات الناقلة