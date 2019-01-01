موعد مباراة الاتحاد ضد الهلال، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الاتحاد ضد الهلال في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

ينتظر عشاق الكرة العربية القمة السعودية بين الهلال والاتحاد،في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2019، على استاد جامعة الملك سعود بالرياض يوم الثلاثاء القادم 17 سبتمبر 2019 ميلادياً، 18 محرم 1441 هجرياً.

تعادل الزعيم أمام اتحاد جدة سلبيًا في ذهاب ربع نهائي البطولة القارية، التي جمعت بينهما على ملعب "الجوهرة المشعة"، حيث تمكن الهلال فى تخطي الأهلي السعودي والتأهل بعد فوزًا كبيرًا بأربعة أهداف مقابل هدفين فى ذهاب دور الستة عشر للبطولة الآسيوية، وفى لقاء الإياب خسر نادي القرن الآسيوي بهدف دون رد، ليقتنص الزعيم بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا امام النمور، بينما على الجانب المحلي يدخل الموج الأزرق فى المركز الثاني برصيد 6 نقاط وبفارق نقطة عن النصر صاحب الصدارة.

اقرأ أيضًا.. لوشيسكو يعلن جاهزين البريك وكويلار للقاء الهلال والفيحاء

على الجانب الآخر، تأهل العميد إلى دور الثمانية بدورى أبطال آسيا للمرة الأولى منذ عام 2014، بعد أن تصدر المجموعة الأولي والتي كانت تضم كلً من النصر والزوراء والوصل، ليلتقي أمام آهن أصفهان الإيراني ويخطف بطاقة العبور بفوزه ذهابًا وإيابًا بنتيجة 2/1 و4/3، بينما محليًا خسر الاتحاد من مضيفه ضمك الصاعد حديثًا إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بنتيجة (2-1)، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز فى مدينة المحالة، بالجولة الثالثة من الدوري السعودي، وبهذه النتيجة يتوقف رصيد الاتحاد عند 3 نقاط فى المركز الثامن من جدول الترتيب.

اقرأ أيضًا.. فيلانويفا: هزيمة ضمك عقاب لنا ونسعى للفوز على الهلال

موعد مباراة الاتحاد ضد الهلال والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الهلال - الاتحاد استاد جامعة الملك سعود الثلاثاء 17 سبتمبر 2019،

18 محرم 1441،

20:00 السعودية، 19:00 مصر ريوجي ساتو beIN SPORTS HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع للهلال

لن يفتقد الزعيم فى مبارته امام العميد أي لاعب بسبب الإقاف أو الإصابة، وستكون جميع العناصر جاهزة لهذه المواجهة الصعبة.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب رازفان لوسيسكو بنفس طريقته المعتادة في المباريات السابقة، وسيدفع بالحارس عبدالله المعيوف، وعبدالله الحافظ وجانج هيون سو، فى قلب الدفاع، بينما سيقود هجوم الموج الأزرق في هذا اللقاء الفرنسي جوميز



التشكيل | 4-2-3-1

عبدالله المعيوف

وياسر الشهراني - جانج هيون سو - علي آل بليهي - حسن كادش

سلمان الفرج - محمد كنو

كارلوس إدواردو - عمر خربين - هتان باهبري

بافيتيمبي جوميز

الغيابات والتشكيل المتوقع للاتحاد

لن يفتقد النمور أي لاعب بسبب الإصابة أوالإيقاف فى مباراة القمة مع الهلال، وسيكون جميع العناصر جاهزة لخوض هذا اللقاء.

سيدفع المدرب الأرجنتين خورخي بفواز القرني فى حراسة المرمي، وسيدفع بأحمد عسيري وزياد الصحفي في قلب الدفاع، فى الأمام الثلاثي بريجوفيتشن لويس أنتونيو خيمينيز، رومارينيو





التشكيل | 4-2-3-1

فواز القرني

منصور الحربي - مروان دا كوستا - عبد المحسن فلاته - عبدالرحمن العبود

إميليانو فيشيو - كريم الأحمدي

روماريو - كارلوس فيلانويفا - لويس أنتونيو خيمينيز