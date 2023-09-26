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موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
Jota Al-Ittihad 2023-24Getty Images
الفيحاء v الإتحادالفيحاءالإتحاددوري روشن السعودي

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

يواجه الاتحاد خصمًا دائمًا يصعب الأمور على الكبار وهو الفيحاء في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2023-2024.

ويطمح الاتحاد لمواصلة التربع على الصدارة على قمة دوري روشن الذي يحمل "النمور" لقبه من الموسم الماضي.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

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ما هو موعد مباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتقام المباراة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي عبر قنوات SSC ستجد مباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
الفيحاء - الاتحادالجمعة 29 سبتمبر 2023
16:00 السعودية ومصر		SSC HDمدينة المجمعة الرياضية
SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

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