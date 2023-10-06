موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الوحدة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

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مباراة قوية تأتي لحساب الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2023-2024 تجمع بين الأهلي والوحدة على ملعب الأول.

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الأهلي بأداء متذبذب بعض الشيء يطمح لمواصلة العودة القوية إلى دوري روشن من الباب الكبير، بينما يطمح الوحدة لتصعيب الأمور على رفاق الجزائري رياض محرز.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي والوحدة في الدوري السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة الأهلي والوحدة في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي والوحدة في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم السبت 21 أكتوبر 2023 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوحدة في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الأهلي والوحدة على شاشتها.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الأهلي - الوحدة السبت 21 أكتوبر 2023

21:00 السعودية ومصر SSC HD الجوهرة المشعة

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