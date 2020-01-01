موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد ضمك في الدوري السعودي

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة أمام ضمك في الجولة الثامنة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما هي القنوات الناقلة؟

يستعد الاتحاد لاستضافة نظيره ضمك على ملعب الجوهرة المشعة مساء الإثنين الموافق 10 فبراير 2020، الموافق 16 جمادي الآخر 1441، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الزعيم يسعى للاستفاقة وتحسين نتائجه بعد المعاناة الكبيرة التي يُعانيها هذا الموسم والتي تتضح عند النظر إلى جدول الترتيب، فالاتحاد في المراتب القريبة من الهبوط وبفارق ضئيل مع ابتعاده بشدة عن القمة.

في الوقت نفسه فإن ضمك ليس ندًا هينًا رغم تذيله ترتيب البطولة، فهو نفسه الفريق الذي أوقف سلسلة انتصارات النصر وعرقله، ودائمًا ما يكون خصمًا عنيدًا أمام الفرق الكبيرة.

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مباراة ليست بالسهلة تنتظر الاتحاد الذي يرفع شعار الفوز ولا شيء سواه، فالوضعية الحالية لا تليق باسم ومكانة النادي العريق في كل الأحوال.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الاتحاد ضد ضمك والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الاتحاد ضد ضمك والقنوات الناقلة