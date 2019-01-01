موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد ضمك في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20.

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد ضمك في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20، علي ملعب الامير سلطان بن عبدالعزيز الراضية

محمد مصطفي

يفتح استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين ضمك والاتحاد يوم الجمعة 13 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 14 محرم 1441 هجرياً، وذلك في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19.

يدخل الاتحاد هذه المباراة بعد تعادله امام العهد اللبناني فى كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوزًا كبيراً بنتيجة (3-0)، وبهذه النتيجة يخطف النمور بطاقة التأهل الى دور الـ16 من البطولة العربية، اما فى الدوري يدخل الاتحاد فى المركز السابع برصيد 3 نقاط من فوز وحيد على حساب الرائد بثلاث اهداف مقابل هدف وحيد، حيث تأجلت مباراته امام التعاون، المقرر اقامتها يوم السبت لتعارضها مع مباراة العهد اللبناني بالبطولة العربية

نجح فريق ضمك الصعود إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لهذا الموسم بعد أن نجح في حسم دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي في المركز الثاني برصيد 64 نقطة، وحتي الآن لم يستطيع الفريق تحقيق أي انتصار منذ بداية الموسم فكانت أولي مبارياته امام حامل اللقب النصر وانتهت بفوز العالمي بهدفين دون رد، ثم ألتقي مع العدالة وخسر برباعية نظيفة، ليحتل الفريق المركز الـ15 بدون نقاط.

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موعد مباراة الاتحاد ضد ضمك والقنوات الناقلة

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