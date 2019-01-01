موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد ذوب آهن في دوري أبطال آسيا

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد ذوب آهن في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2019، والتي ستقام على ملعب حمد الكبير

محمود جمال

يفتح استاد حمد الكبير بالدوحة أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين ذوب آهن الإيراني والاتحاد السعودي، وذلك يوم الإثنين 12 أغسطس 2019، الموافق 11 ذو الحجة 1440 هجريًا، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2019.

حسم النمور مباراة الذهاب لصالحهم بعد تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الإثنين على ملعب زعبيل بدبي، وسيدخل العميد هذا اللقاء على أمل تكرار الانتصار أوالتعادل عل الأقل، لضمان خطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة الآسيوية، ثم بعد ذلك الوصول للمباراة النهائية وتحقيق اللقب الثالث في تاريخه بعد لقبين 2004،2005.

تأهل فريق ذوب آهن الإيراني إلى دور الـ16 بعد أن قدم أداء رائع ومميز في دور المجموعات، ونجح في تصدر المجموعة الأولى التي كانت تضم النصر، الزوراء، الوصل، وخطف بطاقة التأهل رفقة العالمي بعد أن حصد 12 نقطة جمعهم من ثلاث انتصارات وثلاث تعادلات، ولم يتلقى أي هزيمة في الدور الأول، يذكر أن الفريق الإيراني وصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا مرة واحدة عام 2010 وخسر اللقب أمام فريق سيونجنام الكوري الجنوبي.

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موعد مباراة الاتحاد ضد ذوب آهن والقنوات الناقلة

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