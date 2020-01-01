موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الوحدة في الدوري السعودي

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الوحدة في الجولة الثانية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والقنوات الناقلة..

يستقبل الاتحاد على ملعب الجوهرة المشعة ضيفًا ثقيلًا وهو الوحدة، مساء الأربعاء الموافق 11 مارس 2020، الموافق 16 رجب 1441، في إطار الجولة الثانية والعشرين من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعيش النمور حالة من الاستفاقة منذ وصول كاريلي إلى القيادة الفنية خلفًا للهولندي المُقال تين هاك، وتتجلى هذه الاستفاقة في تحقيق فوز كبير للغاية على الشباب مع تقديم أداءً مميزًا أمام الحزم رغم التعادل بهدف لكل منهما..

بينما يُعد الوحدة فرسًا من فرسان المنافسة على المربع الذهبي هذا الموسم رفقة مدربه المحنك كارينيو، لكنه يُجابه تراجعًا واضحًا في الآونة الأخيرة بهزيمته في آخر مباراتين على يد الفتح والفيحاء رغم فوزه قبل ذلك على العملاق الأهلي.

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ويحتل الاتحاد المركز الثاني برصيد 23 نقطة، بينما يأتي الوحدة في المركز الرابع برصيد 33 نقطة وبصورة مؤقتة لحين خوضه مباراته في الجولة الواحدة والعشرين.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الاتحاد ضد الوحدة والقنوات الناقلة..

موعد مباراة الاتحاد ضد الوحدة والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الاتحاد - الوحدة الجوهرة المشعة الأربعاء 11 مارس 2020،

16 رجب 1441،

20:45 السعودية، 19:45 مصر الرياضية السعودية



