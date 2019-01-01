موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الفيصلي في دوري الأمير محمد بن سلمان

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عندما يواجه الفيصلي في الجولة الحادية عشر من البطولة..

يستقبل ملعب الجوهرة المشعة مباراة من العيار الثقيل، عندما يحل الفيصلي ضيفًا على الاتحاد في المباراة التي تُقام ضمن الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

الاتحاد كان قد حقق انتصارًا غاليًا على الاتفاق خارج الديار، بهدفين مقابل هدف، ليبدأ بذلك المدرب الهولندي تين كات رحلته مع العميد بنصر على فريق قوي وبأداء كان مقنعًا للغاية.

أما الفيصلي فهو جريح من الهزيمة التي تلقاها على يد الأهلي بثلاثة أهداف لهدف، ويسعى لأن يواصل اقترابه من الكبار وألا ييأس بعد الهزيمة التي أبعدته عن المربع الذهبي.

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الجولة الحادية عشر تأجلت، فبدلًا من أن تقام بين 28 نوفمبر، الموافق 1 ربيع الآخر، و1 ديسمبر، الموافق 4 ربيع الآخر، سوف تقام في الفترة بين 11 ديسمبر، 14 ربيع الآخر، و14 ديسمبر، 17 ربيع الآخر، وذلك نظرًا لمشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج 24 المقرر إقامتها في قطر.

المشاركة الغير متوقعة في بطولة خليجي ستمنح تين كات الفرصة لكي يتابع لاعبي الاتحاد عن قرب وبصورة هادئة أكثر، حيث قرر المدرب أن يخوض معسكر تدريبي في الإمارات خلال فترة البطولة للاستعداد للمرحلة المقبلة.

بقيّ الإشارة إلى أن الفوز على الاتفاق رفع رصيد الآتي إلى النقطة رقم 12 ليرتقي بها إلى المركز 12، في الوقت الذي جمدت الهزيمة رصيد الفيصلي عند النقطة 17 ليحتل بها المركز الخامس بفارق 3 نقاط عن المركز الأول الذي يتقاسمه الثلاثي النصر ، الهلال والأهلي.

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