موعد مباراة الاتحاد ضد الفتح، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الاتحاد ضد الفتح في الدوري السعودي، بعد الهزيمة الكبيرة من الفيحاء برباعية،، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

يعيش الاتحاد وضعًا عصيبًا بعد الهزيمة الكبيرة التي مُنيّ بها على يد الفيحاء بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة الثانية عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هذه الهزيمة جعلت الاتحاد يتراجع في ترتيب جدول الدوري ليصبح في المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة، ويقترب خطوة تل والأخرى من مراكز الهبوط، في وضع غير مقبول على الإطلاق لفريق بقيمة وحجم العميد.

الجولة المقبلة ستكون بمثابة أكون أو لا أكون للاتحاد، عندما يستضيف الفتح مساء السبت الموافق 28 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 2 جمادي الأول 1441 هجريًا، في مباراة من المقرر لها أن تكون على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

الفتح هو الآخر لا يعيش أفضل مواسمه بل يتذيل ترتيب الدوري، ولكن مباراة النمور ستكون فرصة مثالية لهم من أجل تضيق الخناق على الاتحاد والاقتراب من مراكز الآمان.

الآن نتعرف على موعد مباراة الاتحاد ضد الفتح والقنوات الناقلة..

بعد الخسارة من الفيحاء - الاتحاد يفقد الأحمدي أمام الفتح

موعد مباراة الاتحاد ضد الفتح والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الاتحاد - الفتح الجوهرة المشعة السبت 28 ديسمبر 2019،

2 جمادي الأول 1441،

19:50 بتوقيت السعودية، 18:50 بتوقيت مصر الرياضية السعودية

الغيابات والتشكيل المتوقع للاتحاد

يعاني الاتحاد من بعض الغيابات في المواجهة المقبلة ضد الفتح، والتي سيسعى من خلالها الفريق تعويض الخسارة الثقيلة التي تعرض لها في الجولة السابقة ضد الفيحاء، حيث سيفتقد الفريق لخدمات الأحمدي للإيقاف بجانب المدافع زياد الصحفي للإصابة.

من المتوقع أن يبدأ المدرب هينك تيك كات بتشكيل أقوى من الذي لعب به الفريق في مواجهة الفيحاء، بعد استعادة بعض اللاعبين وأبرزهم الظهيرين حمدي الشهراني وسعود عبد الحميد.

التشكيل | 4-3-3

فواز القرني

حمدان الشمراني - عبد الله العمار - عمار الدحيم - سعود عبد الحميد

خالد السميري - عبد العزيز البيشي - عبد الله المالكي

فيتشيو - رومارينهو - بيجوفيتش

الغيابات والتشكيل المتوقع للفتح

سيفتقد الفتح لخدمات المدافع الأوروجوياني أجيريجاراي للإيقاف، عدا ذلك لن يفتقد الفريق لأي لاعب أخر في مواجهة الاتحاد.

من المتوقع أن يبدأ فيريرا بنفس التشكيل الذي قاد الفريق للفوز على الحزم في الأسبوع الماضي بهدفين لهدف، بتواجد كوفال في حراسة المرمى، أمامه عبد الله اليوسف، عبد الله الدوسري وبينهم الثنائي أندريه بينتو ومروان سعدان.

وفي خط الوسط، سيعتمد فيريرا على ميتشال جانوتا ومنذر النخلي كثنائي إرتكاز وعلى الجهة اليمنى هُناك علي الحسن وعلى الطرف الأيسر سيشارك جوستاف ويكهايم، وفي المقدمة هناك الثنائي ميتشيل دي فيردي ومحمد مجرشي.

التشكيل | 4-3-3

ماكسيم كوفال