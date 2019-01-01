موعد مباراة الاتحاد ضد الصفا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الصفا في دور الـ64 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يتهيأ ملعب محمد بن فهد لاستقبال المباراة المرتقبة بين الاتحاد والصفا وذلك في دور الـ32 من مسابقة كأس الملك، ومن المقرر أن تقام المباراة يوم السبت المقبل 7 ديسمبر 2019 ميلادياً، والموافق 10 ربيع الأخر 1441 هجرياً، في مباراة تبدو سهلة نظرياً للعميد.

تأهل الاتحاد إلى هذا الدور بعد أن تغلب في المرحلة السابقة على فريق الرياض برباعية نظيفة في المباراة التي شهدت تألق البرازيلي رومارينيو والذي أحرز هدفين بالإضافة إلى الأرجنتيني فيشيو والذي ترك بصمته في نفس اللقاء.

في المقابل نجح الصفا في عبور دور الـ64 من مسابقة كأس الملك بعد تخطي عقبة الكوكب بعد التغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويطمح الفريق لتحقيق مفاجأة أمام الاتحاد لعلها تساعده على تغيير موسمه السئ، حيث يحتل الفريق الترتيب قبل الأخير في المجموعة الثانية لدوري الدرجة الثانية السعودي.

في هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة الاتحاد والصفا، القنوات الناقلة بالإضافة إلى التشكيل المتوقع

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موعد مباراة الاتحاد والصفا والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الصفا - الاتحاد ملعب محمد بن فهد السبت 7 ديسمبر 2019،

10 ربيع الآخر 1441،

17:25 السعودية، 16:25 مصر KSA SPORTS

الغيابات والتشكيل المتوقع للاتحاد

من المنتظر أن يدفع الاتحاد ببعض العناصر التي لا تشارك كثيراً كعادة مباريات الكأس، من أجل منح بعض المواهب الفرصة لإثبات قدراتهم للمدرب تين كات، وفي مقدمتهم الثنائي حمدان الشمراني وسعود عبد الحميد.

سيدفع المدرب الهولندي ببعض عناصر الخبرة من أجل إضفاء التوازن على التشكيل الأساسي للفريق مثل حارس المرمى فواز القرني، المدافع زياد الصحفي ولاعب الوسط المغربي كريم الأحمدي.

التشكيل | 4-2-3-1