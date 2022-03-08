موعد مباراة الاتحاد القادمة في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

يستضيف ستاد الأمير فيصل بن فهد مباراة قوية بين الشباب والاتحاد، تجمع بينهما في الجولة 24 من الدوري السعودي 2021-2022.

خسر نادي الاتحاد من الهلال في مباراته الأخيرة المؤجلة من الجولة 12 بهدفين مقابل هدف، فتوقف رصيده عند 54 نقطة ومازال في الصدارة.

الشباب هو وصيف الدوري السعودي هذا الموسم برصيد 46 نقطة، ولا بديل له عن الفوز إذا ما أراد الاقتراب من العميد المتصدر والهروب من مطارديه النصر والهلال.

الاتحاد يحتاج للفوز أيضًا لمواصلة التقدم نحو اللقب والحفاظ على فارق النقاط الكبير، ففي حالة الخسارة قد يخسر اللقب في الجولات الأخيرة.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الاتحاد والشباب في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الاتحاد والشباب؟

موعد مباراة الاتحاد والشباب في الجولة 24 من الدوري السعودي هو يوم الأحد 13 مارس 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 20:45 بتوقيت السعودية، 19:45 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب؟

تذاع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والشباب مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.