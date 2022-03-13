موعد مباراة الاتحاد القادمة في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

من أجل مواصلة الطريق نحو التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021-22، يستضيف الاتحاد نظيره الحزم، في الجولة 25 من المسابقة.

الاتحاد تمكن من تحقيق فوز ثمين على حساب الشباب في الجولة الماضية، بهدفين دون رد، ليرفع رصيده إلى 57 نقطة، ويوسع الفارق مع الشباب والهلال إلى 11 نقطة، مع تبقي ست جولات فقط حتى نهاية الموسم.

أما الحزم، فقد سقط أمام ضمك بهدف دون رد في الجولة الماضية، ليستمر في المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 14 نقطة فقط.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الاتحاد والحزم في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الاتحاد والحزم؟

موعد مباراة الاتحاد والحزم في الجولة 25 من الدوري السعودي هو يوم الجمعة 18 مارس 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 19:05 بتوقيت السعودية، 18:05 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والحزم؟

تذاع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والحزم مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.